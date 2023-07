Chmury dymu i lawa. Wybuchł wulkan w pobliżu stolicy Islandii

Wybuch wulkanu na Islandii

Chociaż erupcja jest niewielka, to jednak zwraca uwagę na region, który słynie z rozległych pól lawy, wulkanów i aktywności geotermalnej. Na zboczach góry Litli Hrútur powstała szczelina o długości 200 metrów, z której lawa wyrzutem tworzy widowiskowe fontanny.

Wulkan wybuchł około 30 km od stolicy Islandii, Reykjaviku, co jest trzecim takim wydarzeniem w ciągu dwóch lat w tej okolicy. Erupcja miała miejsce w małej depresji na północ od Litli Hrútur, z której wznoszą się smugi dymu w kierunku północno-zachodnim, informuje islandzkie Biuro Meteorologiczne (IMO).

Na szczęście erupcja nie przyniosła ze sobą wydobywania popiołu, a także nie zakłóciła funkcjonowania lotniska Keflavik. Jednak w związku z możliwością akumulacji niebezpiecznie wysokich poziomów gazów wulkanicznych w okolicy, władze ostrzegają przed zbliżaniem się do obszaru erupcji.

Ostrzeżenia dla turystów — erupcja wulkanu Fagradalsfjall

Wydano również ostrzeżenia dla turystów, aby nie wchodzili na szlaki prowadzące w pobliże wulkanu. Gaz wulkaniczny jest niebezpieczny dla zdrowia i może wpływać na obszary, w tym stolicę Islandii, w zależności od kierunku wiatru.

Władze pracują nad przywróceniem bezpiecznego dostępu do obszaru erupcji, po ustąpieniu zagrożenia związanego z wysokimi poziomami gazów. Turystom zaleca się monitorowanie sytuacji i przestrzeganie wszelkich wytycznych wydanych przez lokalne władze.

Islandia jest znana z licznych aktywnych systemów wulkanicznych. Obecnie kraj ten ma 33 uważane za aktywne, co stanowi największą liczbę w Europie. Erupcje wulkaniczne na Islandii zdarzają się średnio co pięć lat, co podkreśla niezwykłą siłę geologiczną tego regionu.