Cały Wrocław w śniegu! Ile jeszcze spadnie białego puchu? Szykują się kolejne mrozy...

Jaka pogoda będzie we Wrocławiu przez najbliższe dni?

We wtorek, 16 stycznia, we Wrocławiu i okolicach spadło ok. 5 centymetrów śniegu. Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podobna ilość białego puchu ma spaść także w następnych dniach. W środę, 17 stycznia, sypać zacznie około godz. 15:00. Chmura opadowa ma opuścić Wrocław dopiero w późnych godzinach wieczornych.

W czwartek, 18 stycznia, na niebie ma także być spore zachmurzenie z obfitymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do -4 stopni w nocy, a w dzień wrośnie do około 1 stopnia powyżej zera. Sypać zacznie wczesnym rankiem i skończy około godz. 13:00.