Brutalne pobicie za komentarz w sprawie homofobicznych napisów

- Jechaliśmy dalej, a potem zaczęliśmy zawracać w stronę Trzebnickiej. Po chwili zatrzymałem swój rower, bo coś mi się stało z kołem, moja dziewczyna jechała z przodu i tego nie zauważyła. Wtedy podszedł do mnie jakiś 25-latek i zaczął wykrzykiwać: "nie podobają ci się k**** te napisy?". Musiał być gdzieś obok i podsłuchać moją rozmowę z dziewczyną. Odpowiedziałem, że nie podobają mi się, po czym on zaczął mnie bić, zadając ciosy w twarz. Widać było, że miał w tym doświadczenie.

Witkowski ma całą zakrwawioną twarz, podbite oczy i najprawdopodobniej także złamany nos. - Pogotowie przyjechało po jakichś 30 minutach. Lekarze byli bardzo profesjonalni. Teraz czekam w karetce i zobaczymy, co dalej - dodał.

Do zajścia doszło na wysokości jedynego w tym miejscu pustostanu. Sprawca zadał około 20-30 ciosów prosto w twarz.

- Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca był najprawdopodobniej jeden. Robimy wszystko, by go złapać - mówi Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sprawca pobicia ma około 25 lat. Miał na sobie kremową koszulkę, piaskowe spodnie moro, czapkę i okulary. Brak żadnych znaków szczególnych. Jest poszukiwany przez policję.