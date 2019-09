Brawa dla wrocławskich lekarzy i robota da Vinci. To pierwszy taki zabieg we Wrocławiu. Dobra robota!

Dzięki takiej metodzie operacji, pacjentka szybciej wróci do zdrowia. Skorzystano z medycznego robota da Vinci. Placówka jest w jego posiadaniu od 2010 roku, ale każde użycie musi być dobrze przemyślane, bo zabiegi z wykorzystaniem maszyny nadal nie są refundowane przez NFZ.

Całkowite usunięcie pęcherza moczowego opanowanego przez nowotwór, który nacieka jego warstwę mięśniową, to jedyne rozwiązanie dla osób cierpiących na tę chorobę. Po wycięciu organu, z części jelita robi się nowy "pęcherz", który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu. Zabieg ten można przeprowadzać tradycyjnie, wykonując szerokie nacięcia, albo mało inwazyjnie za pomocą laparoskopu lub robota da Vinci. Jednak do tej pory nawet przy zabiegach mało inwazyjnych część operacji trzeba było wykonywać na zewnątrz organizmu. Dzisiaj wrocławscy lekarze pokazali, że można inaczej.

- Cały zabieg cystektomii został wykonany wewnątrz ciała pacjentki. To dla nas naprawdę duża sprawa. Z resztą, każdy zabieg wykonywany z użyciem robota da Vinci niesie za sobą ogromne korzyści dla pacjentów. Po pierwsze, mamy wówczas znacznie mniejszą utratę krwi. Jesteśmy wewnątrz, bezpośrednio przy narządzie operowanym, widzimy lepiej naczynia krwawiące. Możemy dużo szybciej reagować. Brzuch wypełniamy dwutlenkiem węgla, więc samo już to ciśnienie działa też w pewnym stopniu hemostatycznie. Dodatkowo, uraz operacyjny jest znacznie mniejszy. Organizm nie wchodzi w reakcje, które zwykle mają miejsce po tego typu zabiegach, czyli problem z dojściem do siebie, chudnięcie. Dochodzi także do mniejszej traumatyzacji tkanek, które nie są urażane podczas operacji. Pacjenci po zabiegu wykonanym z użyciem robota da Vinci o wiele szybciej dochodzą do siebie, wstają za łóżka, mogą wyjść ze szpitala i krócej przebywać na zwolnieniu lekarskim - opowiada lekarz wykonujący dzisiejszą operację, dr Marek Fiutowski z WSS we Wrocławiu.