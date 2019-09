Bory Dolnośląskie pełne grzybów. Zobaczcie zdjęcia

Bory Dolnośląskie to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do zbierania grzybów. Warto wspomnieć, iż są tutaj zazwyczaj dwa wysypy grzybowe - pierwszy na przełomie czerwca i lipca, a drugi zaczyna się pod koniec sierpnia i trwa nawet do połowy listopada.

Od 23 lat w Węglińcu organizowane jest „Święto Grzybów”. Głównym punktem imprezy są Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów, w których uczestniczą grzybiarze z Polski i z zagranicy.

W niedzielny poranek, 15 września, na starcie mistrzostw stanęły 52 osoby. Zasady zawodów są proste – zwycięża ten, kto przyniesie najwięcej zdrowych okazów. Zawodnicy zbierają grzyby następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rudy – rydz dziki.

Po około czterech godzinach poszukiwań i pokonaniu wielu kilometrów zawodnicy powrócili na miejsce startu z zebranymi przez siebie grzybami. Łącznie przynieśli 34,8 kg.