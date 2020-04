Boiska zostaną otwarte od 4 maja. Potem siłownie i baseny. Znamy szczegóły

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Powrót do uprawiania sportu – w tym do wznowienia profesjonalnych rozgrywek – jest rozłożony na kilka etapów. Na razie wiadomo, że pierwszy zacznie się 4 maja i obejmie obiekty na otwartej przestrzeni. Z jednym obostrzeniem – z takiego obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 6 osób. Również od 4 maja wznowione mogą być indywidualne treningi sportowców przygotowujących się do zawodów, choćby Igrzysk Olimpijskich w Tokio, przełożonych na przyszły rok.