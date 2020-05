BMW dachowało na placu Jana Pawła II we Wrocławiu. Dwie osoby ranne

Kierowca BMW wyjeżdżając z ulicy świętego Mikołaja w kierunku ulicy Legnickiej, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni, uderzył w szafę rozdzielni i dachował. Kierujący i pasażer auta trafili do szpitala. Okazało się, że kierowca był pijany.

- Do wypadku doszło po godzinie 3 w nocy. Kierowca najwyraźniej nie zachował bezpiecznej prędkości i stracił panowanie nad autem. Mężczyźni o własnych siłach wydostali się z auta, konieczna jednak była pomoc lekarska. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował nas asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Na miejscu wypadku interweniowali też strażacy.