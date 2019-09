Bił, kopał i groził śmiercią matce. Tak dorośli znęcają się na starszymi rodzicami!

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim jednej z miejscowości w powiecie został wezwany patrol policji. Jak się okazało starszy mężczyzna poprosił o pomoc policjantów bo dość miał już zachowań swoich synów, którzy byli pod wpływem alkoholu, awanturowali się ale też to nie chcieli wpuścić go do domu. Jak się okazało 36 i 40 letni mężczyźni przez dłuższy czas znęcają się psychicznie i fizycznie nad swoim starszym ojcem. Pod wpływem alkoholu biją go, wyzywają i nie wpuszczają do mieszkania. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów i osadzeni w policyjnym areszcie. Teraz prokurator i sąd zadecydują o ich dalszym losie. Dodatkowo okazało się, że 40-latek jest poszukiwany celem odbycia 8 miesięcznej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym za przestępstwo uchylania się od alimentów. Z uwagi na to został przekazany służbie więziennej.