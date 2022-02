Będzie remont torowiska na ul. Legnickiej. Jak pojadą tramwaje?

Projektanci mają zaplanować remont torów na dwóch odcinkach ul. Legnickiej: od ul. Sokolniczej do pl. Strzegomskiego (2 km toru pojedynczego) oraz od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej (1,4 km toru pojedynczego). Dodatkowo opracowanie ma objąć wymianę rozjazdu na wysokości dawnej zajezdni tramwajowej nr V - to około 95 metrów toru pojedynczego.