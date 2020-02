Aukcja charytatywna „Pluszak prosto z dżungli”

Pomaganie sprawia frajdę – w przypadku akcji Fundacji Open Mind podwójną! Pluszak prosto z dżungli to charytatywna aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Jej głównym założeniem jest dzielenie się radością, jaką potrafi sprawić zabawka wykonana własnoręcznie i z pasją. Maskotki mają nieść uśmiech od dzieci dla dzieci. To właśnie mali ochotnicy uszyli pluszaki „prosto z dżungli”. Od 14 do 28 lutego będzie można je nabyć przez portal charytatywni.allegro.pl.

Ważka, która sama rwie się do lotu! Dostojna małpka Fela z ogonem sięgającym gwiazd czy krzywy wąż George. Na pierwszy rzut oka widać, że to przyjazne zwierzaki. Można tulić je do serca w nieskończoność! Każdy egzemplarz niepowtarzalny, w 100% szyty ręcznie przez dzieci podczas rodzinnych warsztatów w CRZ Krzywy Komin. Pod czułym okiem twórczego duetu Aleksandry Kujawskiej, jej córki Heleny Kujawskiej oraz Mai Gugulskiej wyobraźnia dzieci poszybowała wysoko! Słabości i braki schowaliśmy do kieszeni, bo tu nie o perfekcję chodziło, a o rozwijanie empatii i poczucia sensu swojego działania. Dobrze, kiedy głowie pojawia się myśl, że robimy coś ważnego i potrzebnego. Warto brać sprawy we własne ręce! Maskotki będą wystawione na licytację, z której dochód zostanie przekazany w całości na rzecz podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. To cegiełka, która może pomóc w zakupie sprzętu, zapewnieniu opieki domowej, skutecznej rehabilitacji i leków. Tego, co niezbędne i niezwykle ważne w trudnych okolicznościach życia małych pacjentów. Starajmy się sobie pomagać, jak tylko się da! Pluszaki będą do nabycia przez portal charytatywni.allegro.pl od 14 do 28 lutego 2020 roku. Drobne gesty życzliwości mają ogromną moc! Organizator: Fundacja Open Mind Fundacja OPEN MIND to organizacja non-profit, założona przez grono entuzjastów designu, rzemiosła, sztuki, edukacji społecznej i kulturowej. Działa społecznie, pro-ekologicznie, kulturotwórczo, międzynarodowo i międzypokoleniowo. Fundacja OPEN MIND jest operatorem Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin". www.fundacjaopenmind.pl , www.krzywykomin.pl Partnerzy: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci - jej celem jest opieka nad dziećmi nieuleczalnie lub przewlekle chorymi z terenu całego Dolnego Śląska. W ich własnych domach. Bo tam człowiekowi jest najbezpieczniej, najlepiej, najbardziej u siebie. Fundacja jest, więc hospicjum domowym. Z drugiej strony jest hospicjum mobilnym, bo ekipa medyczna jest w ciągłym ruchu – jeździ, dociera, dowozi, pomaga. Przenosi to, co niezbędne z medycznego punktu widzenia w ciepłe domowe ściany. www.hospicjum.wroc.pl