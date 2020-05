Kibice Śląska dla dzieci. Do ośrodka pod Wołowem trafił zapas maseczek, wody, soków i słodyczy [ZDJĘCIA]

Nasze odwiedziny, mimo bliskich relacji z tym Domem Dziecka, były tym razem inne niż wszystkie. Przede wszystkim, zgodnie całą grupą, stwierdziliśmy, aby nie narażać dzieciaków i odpuściliśmy spotkanie z nimi. (...) Rozpoczęliśmy też rozmowy odnośnie pełnego wyposażenia sali gimnastycznej, znajdującej się na terenie tego obiektu. Przede wszystkim pobraliśmy pomiary tego pomieszczenia, co znacząco ułatwi nam jakiekolwiek działania, a także rozpoczęliśmy wstępne uzgadnianie konkretnych potrzeb, które powinny znaleźć się w uposażeniu salki, przekazując również nasze pomysły. Obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby było to miejsce przyjazne dla różnych grup wiekowych, zamieszkujących dom dziecka. Plany mamy naprawdę ambitne i w głębi serca wierzymy, że uda się wszystko zrealizować - mówią organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Kibiców „Wielki Śląsk”.

Zobaczcie zdjęcia: