Te psy czekają na adopcje. Zobacz jakimi słodziakami opiekuje się Grupa Ratuj z Wrocławia. Galeria i kontakt

Obecnie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Grupa Ratuj ma pod swoją opieką około 30 psów dorosłych i szczeniaków. Na co dzień znajdują się w domach tymczasowych, ale też w azylu na Muchoborze Wielkim. Najczęściej do Grupy Ratuj trafiają zwierzęta z interwencji, ale zdarzają się przypadki, kiedy ludzie sami przynoszą zwierzęta jak nie są wstanie się dalej nimi opiekować.

Zwierzęta, które trafiają pod opiekę Stowarzyszenia to najczęściej zwierzęta zaniedbane, które żyły w urągających warunkach. Zanim zwierzak będzie mógł być adoptowany to przechodzi szereg badań i szczepień. Jednak najważniejszym jest przywrócenie mu zaufania do człowieka. To różnie trwa i zależy od zwierzęcia, ale kiedy stan psychiczny się poprawi to wtedy Grupa Ratuj wystawia ogłoszenie z możliwością adopcji.