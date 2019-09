Na początku września odbędzie się 9. edycja akcji „Buy a Book”, czyli charytatywnego kiermaszu książek na rzecz wrocławskiej fundacji

Już po raz 9. mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w dorocznej akcji „Buy a Book”, czyli charytatywnym kiermaszu książek na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Jak co roku udział w inicjatywie zadeklarowało kilkadziesiąt wrocławskich firm i organizacji we współpracy z wrocławskim oddziałem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). W tym roku wydarzenie organizują wrocławscy pracownicy dwóch firm zrzeszonych w ABSL. Jedną z nich jest EY GDS Poland.

Kiermasz książek odbędzie się 6–7 września w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Każda zainteresowana osoba może przyjść w tych dniach do centrum Magnolia, znaleźć ciekawą książkę, komiks lub audiobooka i za 5 złotych, lub wielokrotność tej kwoty, nabyć interesującą go publikację. Książki zbierane były, i nadal są, wśród pracowników wrocławskich firm, a także przez organizacje zaangażowane w to przedsięwzięcie. Podczas kiermaszu znaleźć będzie można tytuły, które zaciekawią i zainspirują każdego, uzupełnią domową biblioteczkę lub mogą być doskonałym prezentem dla rodziny i znajomych. Całość funduszy zebranych w dniach 6 i 7 września zostanie przekazana na rzecz wsparcia oraz realizacji obecnych i planowanych projektów Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Tegoroczna 9. akcja „Buy a Book” odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia (ARAW). Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Magnolia Park we Wrocławiu. Podczas zeszłorocznej edycji zebrano 18110,86 złotych i 10 euro. Łącznie, przez osiem ostatnich edycji do Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci trafiło ponad 100 000 złotych. Organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje dla wszystkich uczestników, w których udział może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Aby dowiedzieć się więcej i śledzić na bieżąco informacje związane z akcją zapraszamy na stronę inicjatywy na Facebooku (wystarczy wpisać Buy a Book Wrocław): https://www.facebook.com/Buy-a-Book-Wroclaw-1408464299386784 Aktualne wiadomości dotyczące akcji „Buy a Book” będą również publikowane na kanałach społecznościowych (Instagram/Facebook/Twitter) Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu Wideo