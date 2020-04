Sportowcy zebrali 50 tys. zł dla szpitala przy Koszarowej [AKCJA]

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

„W szpitalu pracują prawdziwi herosi, a my nie jesteśmy w stanie ich zastąpić. Możemy jednak wspólnie z WAMI zapewnić IM odpowiednie warunki do walki z tym cholernym wirusem. Przez ostatnie kilka dni dyskutowaliśmy w klubie o możliwych formach pomocy i wsparcia personelu medycznego. Choć zwykle skupiamy się na siatkówce, dzisiaj czujemy społeczną odpowiedzialność, by pójść o krok dalej” - napisali na stronie zbiórki zrzutka.pl/gramydlakoszarowej przedstawiciele KFC Gwardii. Akcję zainaugurowali razem z firmą Rawlplug, która przekazała na rzecz szpitala przy Koszarowej 220 tys. zł.