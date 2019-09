Już 7 września VIII Korowód Nadziei – w tym roku Wielka Parada to nie wszystko!

– Zależy nam na uświadomieniu mieszkańców Dolnego Śląska, jak ważna jest profilaktyka – mówi Mirosław Szozda, wiceprezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” . – Wciąż zbyt wiele dzieci trafia do szpitali w zaawansowanym stadium nowotworu. A gdyby wykrywać go wcześniej, wyleczyć można prawie wszystkie dzieci.

Od godziny 12.00 we wrocławskim Rynku dostępny będzie krwiobus, dentobus, a także stoisko DKMS i Warsaw Genomics. Chętne osoby będą mogły oddać krew, zarejestrować się do bazy dawców szpiku oraz umówić się na badania genetyczne. Dzieci do 18 roku życia mają okazję bezpłatnie skorzystać z usług stomatologa. Zapraszamy serdecznie na jedyne w swoim rodzaju pokazy pierwszej pomocy dla najmłodszych. To będzie prawdziwy Dzień Profilaktyki!

Kolejnym z elementów Korowodu będzie wielka Bitwa Muzyczna, którą Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” organizuje wspólnie z Hard Rock Cafe Wrocław. Bitwa rozegra się na scenie w rynku wrocławskim. Ośmiu wykonawców muzycznych będzie miało okazję zaprezentować swoje autorskie utwory na zasadzie pojedynku. I teraz najważniejsze: po każdym pojedynku zaprosimy Wszystkich fanów na Wielką Wagę Przeznaczenia. To ona zdecyduje, kto przejdzie do kolejnej rundy! Będzie się liczyć każdy kilogram fana!