Na stronie bukmachera internetowego eWinner można obstawić ilość wykolejeń tramwajów we Wrocławiu. Przeczytajcie szczegóły

Kurs na „tak” – 1,90

Kurs na „nie” - 1,80

Wykolejenia tramwajów we Wrocławiu stają się „słynne” w całym kraju. Jak tak dalej pójdzie, będą znakiem rozpoznawczym naszego miasta jak Rynek, zoo czy krasnale.eWinner, legalny bukmacher internetowy, poszedł o krok dalej. Na swojej stronie umieścił zakład „MPK Wrocław – liczba wykolejeń tramwajów w 2020 roku”.Grający obstawiają „tak” lub „nie” w zakładzie „MPK Wrocław - Czy będzie powyżej 100 wykolejeń tramwajów w 2020 roku?”Oznacza to, że nieco więcej można zarobić stawiając na to, że wykolejeń będzie więcej niż 100.Wydarzenie można obstawiać do końca stycznia.