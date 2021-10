[AKTUALIZACJA] Tragiczny los małpy widzianej na dachu technikum w Zgorzelcu. W poszukiwania zaangażowani byli Polacy i niemieccy sąsiedzi

[AKTUALIZACJA 1.10]

Curry, małpa rezus, od kilku dni przebywała na wolności. Pojawiła się również po polskiej stronie i została zauważona przez mieszkańców na dachu Technikum Górniczego. Nie wiadomo, gdzie przebywała od tamtego czasu, ale wczoraj dotarły do nas bardzo smutne wieści. Jak informuje saechsische.de, zwierzę znaleziono wczoraj martwe na autostradzie A4 w pobliżu Goerlitz. Na miejscu pojawił się dyrektor zoo, Sven Hammer, który potwierdził tragiczne informacje. Małpa została przejechana przez samochód.

[AKTUALIZACJA 28.09]

Curry, bo tak nazywa się samica rezusa uciekła z okolic Löbau. Jak podaje saechsische.de, drugą uciekinierkę udało się schwytać w Georgewitz. Ten gatunek małp, pochodzący z Azji, jest przyzwyczajony do niskich temperatur i trudno go schwytać. Dyrektor zoo w Goerlitz radzi, żeby spróbować nakarmić ją bananami, jeśli komukolwiek uda się zamknąć zwierzę w samochodzie, garażu lub szopie, a następnie zadzwonić po weterynarza, który poda jej środek znieczulający. W taki sposób udało się zwabić drugą z samiczek, która uciekła od właściciela. Mieszkańcy Georgewitz zamknęli ją w samochodzie i podali banana. Małpa została przetransportowana później do zoo w Goerlitz i obecnie przebywa na kwarantannie.