Akademia Piłkarska Brzeg Dolny rewelacją turnieju MicoCup! Przeczytaj i zobacz zdjęcia

Akademia Piłkarska Brzeg Dolny zaliczyła bardzo udany występ na tegorocznym turnieju MicoCup. Gospodarze byli rewelacją rozgrywek. Z dorobkiem 16 pkt zajęli 3. miejsce.

Młodzi piłkarze zaskoczyli rywali. Dwa zwycięstwa z drużynami z Wrocławia (1:0 ze Śląskiem Wrocław i 2:1 z FC Wrocław Academy) oraz przekonująca wygrana z Lechem Poznań (3:0) są powodem do wielkiego zadowolenia.

– Bardzo przyjemnie patrzyło się na występy naszych młodych zawodników – mówi Paweł Pirek, burmistrz Brzegu Dolnego. – Uwierzyli we własne możliwości, zostawili na boisku serca i to się opłaciło. Należą się im wielkie gratulacje!

Na wysoką lokatę złożyły się także wygrana z Łużycami Lubań oraz remisy z drużynami z tzw. wielkiej szóstki: Jagiellonią Białystok, Pogonią Szczecin i obrońcą tytułu – Zagłębiem Lubin.

MicoCup 2019 przyniósł wiele sportowych emocji. Wszystkie spotkania dostarczyły dużo wrażeń – widać było, że dzieci cieszą się grą w piłkę, a zawody sprawiają im radość.

- Bardzo podobało mi się to, że młodzi piłkarze pilnie słuchali rad swoich trenerów – mówi Robert Woźniak, prezes Akademii oraz firmy Micoled – polskiego producenta lamp przemysłowych LED, jednocześnie współorganizatora turnieju. – Nie tylko cieszyli się grą, ale i starali się rozpracować przeciwnika. Doskonale było widać, jak w skupieniu analizowali to, co mówił ich szkoleniowiec. Co ciekawe, często było słychać, jak wymieniają miedzy sobą uwagi podczas spotkania! – dodał.

Mimo świetnej dyspozycji piłkarzy z Brzegu Dolnego, puchar MicoCup 2019 pojechał do stolicy. Drugie miejsce dla Białegostoku. Zeszłoroczny triumfator, Zagłębie Lubin, ostatecznie uplasował się dopiero na 7. pozycji.

Meczom towarzyszyła wspaniała atmosfera na trybunach. Kibice, którzy zdecydowali się dopingować swoich faworytów, nie mieli na co narzekać.

- Frekwencja dopisała przez cały turniej. Cieszy mnie to, że kibice przyjechali z różnych zakątków Polski. Jest to ważne dla organizatorów i władz Brzegu Dolnego – powiedział Robert Woźniak, prezes Micoled. - Burmistrz miasta wziął udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia. Zadeklarował, że chętnie wesprze kolejne edycje turnieju, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w mieście.

Wiele pochwał było także pod adresem organizatorów. Zawodnicy i trenerzy chwalili odpowiednio przygotowaną murawę.

W MicoCup 2019 (21-22 września) zagrało 10 akademii piłkarskich i ok. 150 młodych piłkarzy.

Oto końcowa klasyfikacja:

1. Legia Warszawa 22 pkt

2. Jagiellonia Białystok 20 pkt

3. AP Brzeg Dolny 16 pkt

4. Lech Poznań 15 pkt

5. Pogoń Szczecin 13 pkt

6. Śląsk Wrocław 11 pkt

7. Zagłębie Lubin 10 pkt

8. FC Wrocław Academy 7 pkt

9. AP Reissa Poznań 6 pkt

10. Łużyce Lubań 3 pkt

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Jaroszuk z Jagiellonii. Dwa inne indywidualne trofea przypadły zawodnikom Legii: królem strzelców został Staś Gieroba, natomiast za najlepszego bramkarza uznano Dawida Ostrowskiego.