Siatkówka. Wicemistrzowie świata prosto ze Spodka przyjadą do Twardogóry

TAURON Giganci Siatkówki to turniej, który kilkanaście lat temu narodził się w głowie oleśniczanina Wojciecha Rozdolskiego. Przez pierwsza lata rozgrywany był w Oleśnicy. Potem wędrował po Polsce. W ubiegłym roku impreza wróciła na Dolny Śląska, do Jelcza-Laskowic. Teraz zagości w Miliczu i w Twardogórze.

Ideą imprezy jest pojedynek polskich drużyn z zagranicznymi. Tym razem będzie to starcie polsko-belgijskie. Nasz kraj reprezentować będą PGE Skra Bełchatów, jeden z naszych najbardziej utytułowanych klubów ostatnich lat, a także aktualny wicemistrz Polski Jastrzębski Węgiel. Z Belgii przyjadą obecny mistrz tego kraju Volleyteam Roselare oraz VC Maaseik (jeszcze nie tak dawno znany jako Noliko Maaseik), który ma w swoim dorobku finały europejskich pucharów, a także 16 złotych medali belgijskiej ligi. Dla wszystkich drużyn będzie to jeden z najważniejszych sprawdzianów przed startem rozgrywek (I kolejkę PlusLigi zaplanowano na 1.10), a dla kibiców okazja, aby na żywo oglądać świeżo upieczonych wicemistrzów świata. W Bełchatowie grają: Karol Kłos, Grzegorz Łomacz i Mateusz Bieniek. W Jastrzębiu - Jakub Popiwczak i Tomasz Fornal. Cała piątka była w kadrze naszej reprezentacji, która dotarła do finału zakończonych właśnie mistrzostw świata.