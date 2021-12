89-latka poszła na spacer do lasu, upadła i potrzebowała pomocy. Uratowali ją policjanci z Siechnic

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Siechnicach w drugi dzień Bożego Narodzenia spotkali mężczyznę, który poprosił ich o pomoc. Zrelacjonował im, że podczas spaceru w lesie koło Wojnowic jego 89-letnia mama nieszczęśliwie przewróciła się i potrzebują ratunku. Niestety wszystko wydarzyło się w bardzo niefortunnym miejscu, do którego nie są w stanie dotrzeć samochodem.



Asp. Damian Tarnawski wraz z mł. asp. Arkadiuszem Fudałą bez chwili zawahania pojechali z mężczyzną we wskazane miejsce. Szlaban znajdujący się tuż przy wjeździe uniemożliwiał dalszy przejazd. Mundurowi wykorzystując narzędzia, które mieli w radiowozie, podnieśli go i wjechali w głąb lasu. Kilkaset metrów dalej zobaczyli rodzinę mężczyzny wraz z jego mamą, która wcześniej się przewróciła i potrzebowała pomocy.

89-latka była zmarznięta i wyczerpana, dlatego policjanci przenieśli ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać. Następnie zawieźli ją do domu i wezwali pogotowie ratunkowe. Seniorka uskarżała się na ból nogi. Finalnie medycy zabrali kobietę do szpitala na dalsze badania.