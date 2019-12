20 tysięcy ludzi przyjedzie po świętach do Wrocławia. Jesteśmy przygotowani na Taizé?

29 grudnia 2019 roku (niedziela) Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T4 na trasie przejazdu: Uniwersytet Wrocławski – Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOO

Linia będzie kursowała z częstotliwością co około 15 minut w godzinach od 16:15 do 17:00 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski")

Dodatkowo w tym dniu zostaną uruchomione specjalne przewozy wyłącznie dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych przez tramwaje linii T3 i autobusy linii S3 na trasie Dworzec Główny - Hala Stulecia - Dworzec Główny bez postoju na przystankach pośrednich.

30 grudnia 2019 roku (poniedziałek)

Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T4 na trasie przejazdu:

Uniwersytet Wrocławski – Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOO

Linia będzie kursowała z częstotliwością co około 10 minut w godzinach od 16:15 do 17:05 (ostatni kurs z przystanku "Uniwersytet Wrocławski")