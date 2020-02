12 TENORS & DIVA we Wrocławiu w Teatrze Polskim już w marcu!

Charakterystycznym dla koncertów 12 Tenors & Diva jest wirtuozeria wokalu, kolor wielogłosowości, połączony z humorem, dzięki czemu burzą oni stereotypowy obraz klasycznej muzyki wokalnej i instrumentalnej.

W ten magiczny wieczór usłyszymy najsłynniejsze i najpiękniejsze fragmenty operetek, oper, musicali oraz aranżacje utworów współczesnych, rockowych i pop kultury takich, jak ponadczasowa Granada Austina Lary, czy też hit Jana Kiepury Brunetki Blondynki, oklaskiwany na całym świecie przebój grupy Il Divo Unbrake My Heart, czy też We Will Rock You zespołu Queen, przeboje grupy ABBA: Mamma Mia, Dancing Queen oraz ponadczasowe hity Whitney Houston – All at once czy I wanna dance with someboby , Hallo – Beyonce czy duet Shallow z Bradlayem Cooperem i Lady Gagą z filmu Narodziny Gwiazdy nagrodzony Grammy w 2018 r. i wiele innych muzycznych niespodzianek.