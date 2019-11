"Potwory w trasie" we Wrocławiu - mamy dla Was bilety!

Zapraszamy na „Potwory w trasie” – cykl koncertów promujących najnowszą płytę zespołu Łukasz Drapała & Chevy. W koncercie we wrocławskim klubie Alive gościnny udział weźmie kwintet Echa, który zaprezentuje utwory z debiutanckiego album zatytułowanego… „Echa”. Przygotujcie się na potężną dawkę emocji i zaskakujące muzyczne podróże.

ŁUKASZ DRAPAŁA & CHEVY

Płyta „Potwory” to rodzaj autoterapii, rozliczenia ze słabościami i próba ujarzmienia złych duchów drzemiących w każdym z nas. Każdy utwór jest opowieścią „żywcem” wyrwaną z życia, przedstawioną po męsku, ale z odpowiednią dozą wrażliwości, bez kalkulacji i szczerze do bólu. Album powstawał w trakcie tras koncertowych, festiwali i muzycznych podróży, a zespół kształtował się i rozwijał razem z nim.

W trakcie nagrywania debiutanckiej płyty współpracowaliśmy m.in. ze Zbigniewem Hołdysem, Grzegorzem Skawińskim, Andrzejem Puczyńskim, Tomaszem „Kasprolem” Kasprzykiem, Janem Gałachem, Tomaszem „Zedem” Zalewskim, Andrzejem Karpem, Borysem Sawaszkiewiczem czy Piotrem „Dzikim” Chancewiczem. Dzięki nim każdy utwór nabrał niepowtarzalnego charakteru, a cały materiał stał się bardzo zróżnicowany, zarówno brzmieniowo, jak i kompozycyjnie – od mocnych riffowych numerów, bezkompromisowych protest songów, po klimatyczne ballady.

Chcieliśmy, abyście otrzymali piosenki „o czymś” i żeby było to coś, co dotyczy nas wszystkich. Czy uda nam się trafić do Waszej wyobraźni i serc, ocenicie sami na koncertach. „Potwory w trasie”!

Zespół Łukasz Drapała & Chevy powstał w 2017 roku w Szczecinie z inicjatywy wokalisty Łukasza Drapały i gitarzysty Tomka Jóźwiaka, którzy są również autorami wszystkich kompozycji. Pozostałymi członkami zespołu są perkusista Marcin Prążyński i basista Maciej Cierlecki.

Od samego początku zespół intensywnie koncertuje w Polsce i za granicą (Szkocja, Belgia, Czechy, Ukraina). Kwartet świetnie czuje się zarówno w małych, klubowych przestrzeniach, jak i na dużych festiwalowych scenach (m.in. Pol'and'Rock Festival, Spring Break Festival, Woodstock Ukraina, Petardy Księdza Kaczkowskiego, Bies Czad Blues, Blues nad Bečvou, Szczecin Tattoo Convention, Festiwal Undergramy, Blues nad Bobrem). Utwory takie jak „Król”, „Homini”, „Contra”, „Nienawidzę”, „Farbowane lisy” gościły na największych rockowych listach przebojów w Polsce (m.in. Turbo Top, Aferzasta), przez wiele tygodni zajmując wysokie pozycje. Jednym z sukcesów grupy była nominacja numeru „Król” do przeboju roku 2017 Antyradia. Łukasz Drapała & Chevy w 2017 r. zostali wybrani Zespołem Roku w plebiscycie Fabryki Zespołów, jednego z największych portali muzycznych w Polsce.

ZOBACZ I POSŁUCHAJ!

Link do profilu Facebook:

https://www.facebook.com/chevybandofficial

Link do profilu Instagram:

https://www.instagram.com/chevybandofficial

Link do kanału You Tube

https://www.youtube.com/c/CHEVYVideos

ECHA

To jedna z najgorętszych premier lata! W czerwcu 2019 r. ukazał się album zespołu ECHA, zatytułowany… "Echa", a opublikowany pod szyldem S.P. Records. Ich muzyka utrzymana jest w klimacie indie pop - dynamiczna, melodyjna, oparta na wyrazistym rytmie i brzmieniu gitar, oraz tekstach przepojonych wrażliwością.

ECHA oferują dojrzałe, eklektyczne brzmienie z wyrazistym wpływem alternatywy, ja w ich muzyce nie brakuje rockowych, mocniejszych akcentów. Jedenaście kompozycji zespołu, to jedenaście podróży w oryginalny brzmieniowo świat, ilustrowany lirycznymi, ciekawymi tekstami.

Słuchacze poznali Echa w kawałku "Polska na supeł" - kompozycji o trudnej, specyficznej miłości… Piosenka została świetnie przyjęta w m. in. Esce Rock, gościła także w zestawieniu listy przebojów radiowej Trójki. Wydawnictwo promuje obecnie utwór "Czy masz dla mnie czas" - subtelny kawałek z poetyckim tekstem autorstwa Arka Tydy, hipnotyzującym wokalem Krzyśka Garbaciaka i akustyczną aranżacją.

Muzycy zespołu ECHA pierwszy raz spotkali się w 2010 roku, kiedy zaczęli grać ze sobą pod nazwą BEZSENSU. Grupa zdobyła liczne nagrody - m. in. w konkursie "Scena Machiny", "Letni Hit Machiny", a także w plebiscytach portali internetowych. Ich dwa albumy, "Co tam myślisz" i "Wszyscy i nie tylko wszystko" zebrały pozytywne recenzje na łamach gazet i portali muzycznych, a zespół był gościem m. in. OFFensywy Piotra Stelmacha. Muzycy koncertowali na Open'er Festival, Slot Art Festival, Jarocin Festival, Hejfest, Warsaw Orlen Maraton, grali również liczne koncerty klubowe. Występowali na trasach takich wykonawców jak Myslovitz, Happysad, Kult, Perfect oraz Mela Koteluk.

Zespół rozpoczął trasę promującą album na najwyżej położonej scenie w Europie.

Wspinamy się wyżej!

ZOBACZ I POSŁUCHAJ!

Link do profilu Facebook:

https://www.facebook.com/ECHAzespol/

Link do profilu Instagram:

https://www.instagram.com/echa_music/

Link do You Tube

https://youtu.be/aAtgQZCAUeE

https://youtu.be/fwLE0XosU1s 22.11.2019

Klub Alive

ul. Kolejowa 12

Wrocław

Bilety dostępne online oraz w dniu koncertu w klubie!

https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/lukasz-drapala-chevy

KONKURS!

Do wygrania 5 podwójnych zaproszeń na koncert! Napisz kogo zaprosiłbyś na koncert i dlaczego? Odpowiedź wyślij na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl do 13.11 do godziny 22:00. Zwycięzcy o nagrodzie zostaną poinformowani drogą emailową.

