ABBA 99 - najlepszy w Europie tribute show zespołu ABBA na Dzień Kobiet!

Liczne przeboje legendarnego szwedzkiego kultowego zespołu ABBA są każdemu dobrze znane. Z piosenkami takimi jak „Waterloo”, „Chiquitita”, „Dancing Queen”, „SOS”, Agnetha, Annifrid, Benny i Björn podbili listy przebojów na całym świecie. Liczne nagrody i wyróżnienia oraz dziesiątki złotych i platynowych płyt sprawiły, że kariera ABBA była modelowa. W 1982 roku grupa niestety rozpadła się. Dekadę później, odradzający się zespół ABBA 99 z Niemiec postawił sobie za cel, ponowne przypomnienie na żywo na scenie, przed publicznością tego niezapomnianego klimatu lat 70. i tych cudownych ponadczasowych hitów zespołu ABBA. Buty na platformie, rozkloszowane spodnie i błyszczące ubrania znów są absolutnie w modzie! Zespół idealnie wyraża beztroskie podejście do życia tamtej dekady. Z pewnością możemy o nich powiedzieć, że lubią koncertować, bo widać ich radość ze wspólnego grania na scenie i rewelacyjny kontakt z publicznością. Z muzyczną perfekcją i porywającą energią ABBA 99 gra wspaniałe piosenki ABBA na żywo, a publiczność pozwala sobie na to, by dać się ponieść temu entuzjazmowi.

Dołącz do nas 8 marca , śpiewaj i tańcz razem z nami! The Dancing Quenn has never ended!

8.03.20 godz.18.00 hala Orbita, ul. Wejherowska 34

Dzień Kobiet 2020

ABBA 99 - The best ABBA Tribute Show in Europe