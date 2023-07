Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Krzysztof Krajewski

Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.