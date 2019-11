Zobacz laureatki i laureatów plebiscytu Mistrzowie Urody 2019. Dużo zdjęć

Katowickie Targi Beauty Fair & Hair Fair to największa impreza targowa w Polsce skierowana do branży kosmetyki profesjonalnej, fryzjerstwa, makijażu i stylizacji paznokci. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku Branżowe Targi Kosmetyczne Beauty Fair & Festiwal Fryzjerski Hair Fair odbywały się w sobotę i w niedzielę, 23-24 listopada 2019 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i miały atrakcyjny program. W niedzielę w trakcie targów odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie "Gazety Wrocławskiej" - Mistrzowie Urody 2019.

W popołudniowym rozdaniu nagrodzeni zostali specjaliści z branży fryzjerskiej: fryzjer, barber oraz salon fryzjerski.

Wojewódzcy zwycięzcy plebiscytu Mistrzowie Urody 2019 w kategoriach wojewódzkich:

Fryzjer Roku

3 miejsce - Edyta Jagoda

2 miejsce - Urszula Saj

1 miejsce - Klaudia Strzelczyk

Barber Roku

3 miejsce - Bartosz Mazur

2 miejsce - Izabela Kowaliszyn

1 miejsce - Mario Mayer

Salon Fryzjerski Roku

3 miejsce - Salon Fryzjerski Kasia

2 miejsce - Pracownia Fryzjerska Hair&Make-Up Edyta Jagoda

1 miejsce - Salon Fryzjerski Framesi

- To najpiękniejszy plebiscyt Gazety Wrocławskiej. Zwycięzcy to artyści w swojej dziedzinie, ale także nierzadko artyści, którzy w swoich zawodach są po prostu najlepsi. To dlatego zostali docenieni przez klientów i wygrali w plebiscycie Gazety Wrocławskiej - mówi Anna Bijak, dyrektor marketingu Gazety Wrocławskiej, która w niedzielę miała przyjemność osobiście poznać i wręczyć nagrody zwycięzcom. - To także znakomity sposób na promocję dla zwycięzców, mamy nadzieję, że Gazeta Wrocławska przyczyni się do promowania ich marek.