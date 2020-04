Zobacz, jak zmienią się wrocławskie Krzyki. To będzie rewolucja!

Około 80 ha miasta z przedwojennym układem ulic ma zmienić swój charakter, tak by przywrócić jej dawną świetność. Chodzi konkretnie o teren ograniczony ulicami: Powstańców Śląskich, ul. Ślężną, al. Ślężną i Parkiem Południowym.

Przetarg na "Koncepcję rewitalizacji osiedla Borek we Wrocławiu" wygrała firma Tecla Sp. z o.o z Wrocławia. Teraz po podpisaniu umowy z Wrocławskimi Inwestycjami, będzie ona miała pół roku na przygotowanie koncepcji zmian. Na jej podstawie powstanie projekt budowlany i dopiero wówczas, czyli nie wcześniej niż w 2021 roku, będą mogły ruszyć właściwe prace. A na czym mają one polegać? Oczywiście szczegóły poznamy nieco później, ale już dziś wiadomo, że w tej rewitalizacji chodzi głównie o:

* stworzenie planu odtworzenia zieleni przyulicznej – szpalerów drzew,

* usunięcie nawierzchni bitumicznej z chodników i zastąpienie jej płytami betonowymi lub kostką brukową,

* montaż oświetlenia ulicznego (zbliżonego do parkowych), odpowiedniego do zabytkowego charakteru osiedla

* zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych

* odnowienie skweru u zbiegu ulic Januszowickiej i Jaworowej (możliwość usytuowania tutaj małej fontanny, pomnika czy niewielkiego placu zabaw)

* zaplanowanie powrót do historycznych rond na tym osiedlu.

* rozwiązanie problemu parkowania samochodów na chodnikach i trawnikach (zastosowanie rozwiązań uniemożliwiające wjazd samochodów). Miejsca parkingowe mają się znajdować na skraju jezdni z jednej lub dwóch stron.