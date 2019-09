Zobacz, ile kosztuje wyprawka szkolna dla dziecka

Ile wydamy na wyprawkę szkolną dla dzieci? Jakie są ceny we wrocławskich sklepach? Przeczytaj

Największym wydatkiem jest oczywiście tornister. Plecaki do szkoły najczęściej kosztują ponad 100 złotych. A te, które są unikalne, z filmowych lub piłkarskich kolekcji - jeszcze więcej. Dla przykładu, tornister w sklepie internetowym Emp Shop, linii z Harrym Potterem, z Hedwigą i kieszenią w formie listu przyjęcia do Hogwartu, to koszt 244,90 złotych. Nieco taniej, bo już od 40 złotych, kupimy tornistry z postaciami z "Krainy Lodu". Ale do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju pisaki, piórnik, zakreślacze, bloki, przybory do matematyki, przybory do plastyki, kolorowe karteczki, może tablica korkowa, co by było łatwiej uczyć się słówek z angielskiego? Można wymieniać jeszcze długo. Najtańsze zeszyty dla najmłodszych (w podwójną linię, 16 kartek) możemy kupić już od 2,49 zł (Empik), te bardziej designerskie kosztują od ok. 12 zł (A4, kratka), natomiast te personalizowane to wydatek rzędu ok. 24 zł (Empik Foto, linia lub kratka, 50 stron) czy ok. 28 zł za ten z personalizowaną, drewnianą okładką. Ostatnio obserwuje się powrót naklejek na książki, zeszyty czy segregatory. Kiedyś popularne jedynie w młodszych klasach, dziś stają się „szkolnym must-have” szczególnie wśród starszych uczniów, którzy będą mogli w ten sposób wyrazić swój styl – naklejki można dowolnie personalizować.

Czy da się zmieścić w 300 zł? Okazuje się, że wszystko zależy od nastawienia rodziców. Niektórzy wręcz od razu mówią, że tornister będzie z odzysku, a - skoro już jesteśmy w klimacie sagi o Harrym Potterze - "szata po starszym bracie". Gdybyśmy jednak chcieli zaspokoić wszystkie zachcianki dziecka i postawić na to, co najlepsze, to z pewnością wydamy dużo więcej. - Jak kupowałam rzeczy do pierwszej klasy, to wydaliśmy około 1500 złotych. Teraz, ale to już trzecia klasa, zmieściliśmy się w tysiącu złotych. Najwięcej kosztował tornister i piórnik. Drogo wychodzą też papiernicze rzeczy, takie jak bloki z kolorowymi kartkami, rysunkowe, techniczne, rzeczy na plastykę - przyznaje pani Agnieszka, mama Ani.

- Kupiłam te lepsze zeszyty, bo córka twierdzi, że dobrze jej się w nich pisze. Zainwestowałam w dobre pisaki. Tak średnio wyprawka szkolna tak na "dzień dobry" wyniosła mnie 250 złotych, nie liczę książek. Zostały nam też jeszcze do kupienia okładki, zakreślacze i klej. Córka chce coś lepszego, a nie tylko podstawę - mówi Beata Dębowska. - Nie liczę szkolnych ubrań, ale 400 złotych trzeba wydać na pewno. Na plecak, piórnik i różnego rodzaju artykuły szkolne. Flamastry, długopisy itp. - mówi Ewa Stefańska, mama Kacpra (klasa czwarta) i Moniki (klasa szósta). Dodatek 300+ może zatem nie wystarczyć na wszystkie wydatki. - Nie liczyłam, ale na pewno wydamy więcej niż 300 plus. Mamy plecak i przybory szkolne, a gdzie książki? Jeszcze nie wiemy, jaka będzie ich cena, ale na pewno więcej niż 100 złotych. Sądzę, że 200 złotych będzie kosztować komplet. A do tego trzeba jeszcze dodać strój na W-F i wyprawkę ubraniowa. Na szczęście, byliśmy na to przygotowani - dodaje Anna Berdychowska, mama Zosi, która idzie teraz do pierwszej klasy.

Ale jednak niektórym udało się zamknąć w kwocie 300 złotych. Jak to zrobili? - Mamy plecak z zeszłego roku, książki są ze szkoły, więc mieliśmy do kupienia zeszyty, bloki itp. - mówi Edyta Jakubowska, mama Karola. Dla niej największym wydatkiem był piórnik, bo jej syn jest wielkim kibicem Juventusu i chciał mieć oryginalny piórnik z tej drużyny piłkarskiej. - Jak przeczytałam ostatnio artykuł o tym, że rodzice wydają 1800 złotych na wyprawkę szkolną, to byłam bardzo zdziwiona. To przecież kosmiczna kwota! Najdroższy będzie plecak, bo tornistry potrafią kosztować od 150 do nawet 300 złotych. Ale całą resztę można kupić naprawdę tanio, tylko po prostu trzeba kombinować - dodaje Ola Burgiel, mama Arka (klasa druga). Każdy uczeń wybiera inaczej swoją wyprawkę. Jedni stawiają na oryginalne zeszyty, inni na designerski plecak lub torbę, natomiast dla pozostałych najważniejsze będą dobrej jakości akcesoria piśmiennicze i plastyczne. Warto zwrócić uwagę, że jeśli przy wyborze szkolnej wyprawki głównym wyznacznikiem jest jej koszt, to podstawowe akcesoria kupimy już w cenie: plecaki (ok. 40 zł), piórniki, farby i flamastry (ok. 5 zł), piórnik z wyposażeniem (ok. 15 zł), kredki świecowe czy ołówkowe (ok. 2-3 zł), worki na buty (ok. 15 zł).

Wyprawka szkolna [CENY] tornister: 114 zł (Świat Książki) / 244 zł (linia Harry Potter, Emp Shop) / od 99 do 119 zł (Mole Mole)

piórnik: 42,99 zł (Świat Książki) / od 16 zł wzwyż (Empik) / 34 euro (Juventus Merchandise)

Komplet zakreślaczy: od 22 do 44 zł

Komplet flamastrów: od 5,99 do 45 zł

Blok techniczny: od 6 do 26 zł

