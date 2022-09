Nowy rok szkolny we Wrocławiu. UNICEF wspiera edukację ukraińskich dzieci (ZDJĘCIA)

Do groźnego wypadku doszło w czwartek (1 września) na ul. Trawowej we Wrocławiu. Kierowca osobowej skody stracił panowanie nad kierownicą, jego samochód dachował. Wcześniej potrącił rowerzystkę.

Z pomocy UNICEF korzystają już przedszkola.

Obecnie najwięcej dzieci z Ukrainy jest zapisanych do wrocławskich szkół podstawowych – ponad 7 tys., do szkół ponadpodstawowych – ponad 600, do przedszkoli – 1,3 tys. Ilu z nich faktycznie rozpocznie naukę we wrocławskich placówkach? To się okaże w pierwszych tygodniach września.