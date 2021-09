Zobacz, co wrocławianie zastawiają w lombardach. To nie są tylko telefony i zegarki (ZDJĘCIA)

Mimo, że wnętrze Lombardu Bankowego przy ul. Piłsudskiego bardziej przypomina jubilera niż standardowy lombard, to jego dyrektor Robert Dolata skupuje w nim wszystko, co posiada wartość. Telefony, odzież, zabawki i zegarki to niewielka część rzeczy zastawianych przez wrocławian.

- Pewnie za 15-20 lat będzie to antyk i wtedy wartość takiego odtwarzacza wzrośnie. Podobnie było z magnetowidami. Te w dobrym stanie są teraz poszukiwane przez kolekcjonerów – opowiada Robert Dolata, działający w branży około 20 lat.

A antyki wrocławianie zastawiają w lombardach regularnie. Najczęściej są to obrazy i rzeźby. Chociaż ludzie przychodzą również ze starymi medalami, a nawet relikwiarzem. Te dwa ostatnie potrafiły zaskoczyć nawet doświadczonego dyrektora lombardu.

