Znowu wypadek pod Koroną! Światła wciąż nie działają [ZDJĘCIA]

Według wstępnych ustaleń, kierująca mazdą młoda kobieta, wyjeżdżając z al. Poprzecznej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy daewoo matiza. Nadjeżdżał on ul. Krzywoustego od strony Centrum Handlowego Korona. Na szczęście tym razem nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Samochody biorące udział w kolizji przez pewien czas mocno utrudniały ruch w tym miejscu, następnie zjechały na pobocze skąd zostały zabrane przez pomoc drogową.

Duże skrzyżowanie w pobliżu centrum handlowego Korona we Wrocławiu, to teraz jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogowej mapie Wrocławia. W zeszłym tygodniu czwartkowa burza zniszczyła elektronikę sterująca światłami i ITS-em, a w piątkowe popołudnie samochód biorący udział w wypadku dosłownie zmiótł szafy sterujące całym systemem. Naprawa przedłuża się i ma zostać zakończona- jak zapewnia ZDiUM - dopiero w sobotę. Od czasu, gdy nie działa sygnalizacja na tym dużym i skomplikowanym skrzyżowaniu, często dochodzi do kolizji i niebezpiecznych wypadków. Mimo obietnic urzędników ze ZDiUM-u, którzy zapewniali, że policja w miarę wolnych patroli, będzie pojawia się na skrzyżowaniu, mundurowi przyjeżdżają tam jedynie do obsługi kolejnych zdarzeń drogowych.