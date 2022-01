Znika Jarmark Bożonarodzeniowy na wrocławskim Rynku (FOTO) prl

Jarmark Bożonarodzeniowy był czynny do 31 grudnia. Ruszyły właściwe prace związane z rozbieraniem poszczególnych instalacji i domków. - Zgodnie z umową płyta Rynku jest udostępniona do 5 stycznia - mówi Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.