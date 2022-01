"Złoty przekręt" na dziesiątki milionów. Aż pięć osób oskarżonych we Wrocławiu

Grupa sprowadzała do naszego kraju sztaby złota, które potajemnie przetwarzała na granulat. Następnie grupa fikcyjnie handlowała tym złotem, wyłudzając wielomilionowe kwoty podatku VAT. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała w tej sprawie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom.

"Członkom grupy zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających m.in.na fikcyjnym, karuzelowym obrocie granulatem złota. Oskarżeni zostali także objęci zarzutami wystawiania i posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji oraz przyjmowania środków finansowych na rachunki firmowe, a następnie przekazywania ich na inne rachunki, tj. podejmowania w ten sposób czynności mających udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych uzyskanych z powyższego procederu, co skutkowało uszczupleniem podatkowym - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT" - informuje Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.