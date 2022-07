Złoto na Dolnym Śląsku. Gdzie można znaleźć ten cenny kruszec? Pod ziemią są go tony!

Dolny Śląsk wciąż skrywa olbrzymie pokłady złota. Niektóre ze złóż były już przed laty eksploatowana. Inne mają to jeszcze przed sobą. Na kolejnych slajdach zobaczysz gdzie na Dolnym Śląsku ziemia skrywa ten cenny kruszec. Złoto jest bliżej Wrocławia niż może się Wam wydawać! Złoto, a obok niego srebro i platynę wydobywano w naszym regionie już od XI wieku, przynajmniej z tego okresu po chodzą pierwsze wzmianki na ten temat. W samych tylko Sudetach do czasów współczesnych - jak się szacuje - wydobyto łącznie około 40 ton złota. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora

Szymon Starnawski /Polska Press