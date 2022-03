Zima nie odpuszcza, we Wrocławiu spadł śnieg. A jaka będzie pogoda w weekend 4-6.03? [PROGNOZA IMGW]

Wiele osób rozpoczęło dzisiejszy poranek we Wrocławiu od odśnieżania swoich aut i chodników przed domami. Ale zima nie odpuszcza tylko we Wrocławiu - także w innych częściach Dolnego Śląska było biało. A jaka pogoda nas czeka w weekend we Wrocławiu i regionie? Przeczytajcie najnowszą prognozę pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego (PIĄTEK. 4 MARCA)

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, na zachodzie i w centrum regionu także śniegu z deszczem. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach opady śniegu miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, lokalnie o 8 cm. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, na obszarach podgórskich od -1°C do 2°C, wysoko w Sudetach od -10°C do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W szczytowych partiach Sudetów zawieje i zamiecie śnieżne. Wrocław 4°C

Jelenia Góra 2°C

Legnica 3°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego (SOBOTA, 5 MARCA)

Zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od -12°C do -10°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północny i północno-wschodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Wrocław 2°C

Jelenia Góra 2°C

Legnica 2°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego (NIEDZIELA, 6 MARCA)