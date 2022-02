Zieloni i samorządowcy przeciw budowie autostrady A4 w nowych korytarzach. Protestowali we Wrocławiu

Na wspólnej konferencji prasowej posłanka Małgorzata Tracz, samorządowcy z gmin Kostomłoty, Żórawina, Sobótka i Mietków, przedstawiciele Stowarzyszenia A4 w Starym Śladzie oraz Partii Zieloni i stowarzyszenia Ostra Zieleń wspólnie poparli rozbudowę A4 w “starym śladzie” oraz wyrazili sprzeciw wobec wariantów rozbudowy w “nowym śladzie”. Uzasadniając swoje stanowisko, powołali się na szereg argumentów formalnych, społecznych, środowiskowych i rozwojowych.

- Jako Zieloni popieramy stanowisko samorządowców gmin z południa Wrocławia oraz petycję mieszkanek i mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu A4 w Starym Śladzie. Wszyscy mówimy jasno: nie dla A4 w “nowym śladzie”, tak dla A4 w “starym śladzie”. Wszystkich nas łączy to, że uważamy, że rozwój transportu nie może iść w kontrze do ludzi i środowiska. Niestety w przypadku przeprowadzenia A4 w “nowym śladzie” te działania nie będą prośrodowiskowe i prospołeczne. Pomiędzy dwoma nitkami A4 znajdzie się 40 tysięcy mieszkańców, narażonych na hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz spadek wartości ich nieruchomości. To też tereny Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy oraz obszary Natura 2000. Nie możemy pozwolić, by rozbudowa A4 odbywała się kosztem lokalnych społeczności i środowiska - mówiła Małgorzata Tracz, Posłanka Partii Zieloni na Sejm RP z Wrocławia.