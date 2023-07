Żar się z nieba leje, a internet szaleje. Prognoza pogody na najbliższy tydzień dla dolnośląskiego. Jak Internauci śmieją się z upałów

Pogoda na najbliższy tydzień:

25/26 - 26.07 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.

26/27 - 27.07 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura wzrastająca od 6°C w nocy do 11°C w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich.

27/28 - 28.07 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonie podgórskim od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 12°C do 15°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

28/29 - 29.07 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w ciągu dnia miejscami burze. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, w ciągu dnia burze. Temperatura od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

29/30 - 30.07 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

źródło: https://meteo.imgw.pl