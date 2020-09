Z pistoletem napadł na kierowcę i ukradł auto! W Legnicy sceny jak z filmu akcji!

Legniccy policjanci zatrzymali 27-letniego legniczanina, który podróż oplem tigrą zakończył na przydrożnej latarni. Mężczyzna był pijany, a w organizmie miał ok. 2 promili alkoholu.

- Policjanci znaleźli w samochodzie przedmiot przypominający broń palną oraz plecak z zawartością rzeczy osobistych innego mężczyzny. 27-latek nie potrafił wytłumaczyć w jaki sposób wszedł w posiadanie samochodu jednak został rozpoznany przez pokrzywdzonego jako sprawca rozboju dokonanego kilka minut wcześniej - informuje asp. Anna Grześków z legnickiej policji.

Sprawca został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna uprzednio był już karany i czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa za co teraz sąd może go skazać na karę 22 lata pozbawienia wolności.