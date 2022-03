Wyższe opłaty w TBS Wrocław, mieszkańcy załamani, Jacek Sutryk: Trzeba się z tym pogodzić i płacić

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk we wtorkowym (15 marca) nagraniu w sieci odniósł się do podwyżek w zasobach TBS, których właścicielem jest gmina Wrocław. Podczas, gdy ludzie z przerażeniem patrzą na swoje opłaty, włodarz miasta beztrosko mówi o tym, że "trzeba to przyjąć i płacić".

"Dwa proste czynniki zdecydowały o podwyżkach" - zaczął Jacek Sutryk. - "Zmiana oprocentowania kredytów w związku ze zmianami wysokości stóp procentowych dotyka również TBS. Skoro rośnie oprocentowanie, rośnie również czynsz" - mówił prezydent Wrocławia.