Wypłynął z Wrocławia i wiosłował 500 kilometrów po Odrze. Za pieniądze chce wyhodować milion ryb [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

- Pływałem o świcie, ale i w nocy. Odra jest głośna non stop, jak wielki teatr z wieloma skrzydlatymi aktorami, a każdy ma swoją kwestię do wyrecytowania : "Odra się odrodzi, pomóżmy jej!" - zachęca do wpłat podróżnik. Akcja Czysta Odra Zobacz galerię (10 zdjęć)

500 kilometrów kajakiem, z Wrocławia do Szczecina, a wszystko po to, by wesprzeć zrzutkę #ODROdzenie. Dominik Dobrowolski, wrocławski podróżnik i ekolog zbiera pieniądze, by wyhodować milion ryb i pomóc rzece się odrodzić. Na ten cel potrzeba mu 100 tysięcy złotych.