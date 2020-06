Wypadek w Długołęce. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]

Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne. To skutki groźnego wypadku do jakiego doszło w poniedziałek około godz. 18 na ulicy Wrocławskiej w Długołęce, przy wjeździe do hali Selgros i restauracji Mc Donald's. Zderzyły się tutaj honda i audi.

Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło gdy honda wyjeżdżała z bocznej ulicy Robotniczej i - przecinając ulicę Wrocławską - miała przejechać w kierunku hali Selgros. Na środku skrzyżowania uderzyło w nią rozpędzone audi, jadące ulicą Wrocławską w stronę Wrocławia. Siła uderzenie była tak potężna, że honda wyleciała kilkadziesiąt metrów za skrzyżowanie. W wypadku rannych zostało 5 osób. Kierowca hondy był nieprzytomny - reanimowano go przez ponad godzinę. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. 4 młode kobiety, które jechały audi, są przytomne. Także zostały ranne, ale mniej poważnie. Na miejscu wypadku pojawiły się trzy karetki pogotowia ratunkowego i dwa helikoptery ratownicze - jeden z nich sprowadzono aż z Opola. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia, w kierunku Oleśnicy czynne są dwa z trzech pasów.