Wypadek na S5. Pod Żmigrodem zderzyły się dwa busy i samochód osobowy. Droga wciąż jest zablokowana!

Do wypadku doszło o godz. 16.45 na 116. km drogi S5 między węzłami Żmigród i Żmigródek. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa busy i jeden samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna - to kierowca, który został zakleszczony w pojeździe. Droga w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez węzeł Żmigródek S5 – miejscowość Żmigródek - Żmigród – do węzła Żmigród S5.