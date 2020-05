Wypadek na al. Karkonoskiej we Wrocławiu. Rozbite auto zablokowało torowisko [ZDJĘCIA]

Po godz. 8 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na al. Karkonoskiej. Do zdarzenia doszło na wysokości ul. Letniej. W zdarzeniu nie uczestniczył tramwaj, ale rozbite auta zablokowały torowisko. Tramwaje linii 7 i 17 skrócono do pętli Krzyki, na odcinku Krzyki – Klecina kursuje komunikacja zastępcza. Również kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Bielan Wrocławskich.

