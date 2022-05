Wrocław bez wody i prądu? Ten tydzień nie zacznie się najlepiej dla tysięcy wrocławian, a to za sprawą przerw w dostawach wody lub prądu. Te spowodowane są planowymi pracami, co nie zmienia jednak faktu, że przez kilka lub kilkadziesiąt godzin wrocławianie mieszkający pod tymi adresami muszą uzbroić się w cierpliwość. Pełna lista ulic - na kolejnych slajdach. Przejdziesz do nich za pomocą strzałki, kursora lub gestu jeśli oglądasz galerię na urządzeniu mobilnym.

Michal Czelusniak / Polska Press