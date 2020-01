AKROBAKI SHOW już 30 stycznia 2020 (czwartek), godz. 10.30 oraz 13.00 i 1 lutego 2020 (sobota), godz. 14.00 oraz 16.30. Zobaczcie szczegóły

Spektakularne widowisko z udziałem młodych artystów grupy akrobatycznej Magnifica.



„Akrobaki Show” to barwna, akrobatyczno-taneczna opowieść o losach urokliwego motyla, który dopiero co ujrzał świat po raz pierwszy. Ufność z jaką się narodził i wewnętrzna ciekawość, zaprowadzą go do przeróżnych zakątków łąki, gdzie napotka rozmaitych jej mieszkańców. Pająki na pajęczynach, laboratoryjne myszy czy świecące w nocy świetliki to tylko część postaci tej niezwykłej bajki. Radość, zaskoczenie, podziw, strach – to emocje, których doświadczy w trakcie swoich przygód. Czy poradzi sobie w świecie, który nie zawsze mu będzie przychylny?



Zapraszamy do zapoznania się z jego historią, do śledzenia odwiecznej walki dobra ze złem, do wstrzymania oddechu, gdy z szarf zwisają, na kołach latają, na wielkiej ścieżce powietrznej skaczą młodzi artyści.



Spektakl przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia.



Czas trwania: 45 minut (bez przerwy).

Bilety: 29 – 45 zł

