Wyjątkowe miejsca na wakacje na Dolnym Śląsku. Musisz je poznać!

Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeżeli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!

A gdyby tak wszystko rzucić i... pojechać w góry lub pełnego uroku pałacu? W wakacje każdy z nas powinien złapać, choć odrobinę oddechu od codziennych obowiązków. Czasami wystarczy weekend w odpowiednim miejscu, by wyciszyć się, zrelaksować i po prostu miło spędzić czas. Gdzie zatem się wybrać? Polecamy miejsca, które zachwycają malowniczą okolicą, bliskością natury, a także wnętrzami sprzyjającymi relaksowi. Dobrym pomysłem będzie wypad w góry. Warto wynająć domek lub znaleźć odosobnioną od innych zabudowań osadę. W takich miejscach panuje wyjątkowa cisza, a widoki napawają spokojem i sprzyjają chwili wytchnienia. Jeżeli nie chcemy całego czasu wolnego spędzać w takim miejscu na błogim lenistwie, zawsze można udać się na spacer, intensywny trekking, czy rowerową przejażdżkę. Możemy też atrakcyjny nocleg potraktować jako dobrą bazę wypadową do odwiedzenia okolic.

Inna opcja? Wyjazd w miejsce absolutni romantyczne, takie, które ma duszę! Jeżeli odpowiadają wam takie klimaty, udajcie się na urlop do malowniczego pałacu. Miejsca z historią mają w sobie to coś i zawsze położone są w malowniczych i urokliwych okolicach. Ponadto często oferują takie atrakcje, jak SPA i częstują swoich gości, wyborną wręcz kuchnią. Adrenalina i wyjątkowe wspomnienia Jeżeli nie macie wolnego weekendu, czy kilku dni to zdecydujcie się na szybką akcję. Taką, która zapewni wam moc wrażeń i na długo pozostanie w waszej pamięci. Dla miłośników adrenaliny mamy propozycję w postaci skoku na bungee - to możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego, a także przełamania pewnych słabości. Tym, którzy lubią spędzać wolny czas w większym gronie, proponujemy paintball lub wypad do escaperoomu. Co ważne, paintabll nie musi być "krwawą" rozrywką. Możecie wybrać ten... laserowy. Na czym to polega? W takim miejscu działa specjalny system, który umożliwia prowadzenie realistycznych starć, gdzie gracze zdobywają punkty poprzez trafienie innego gracza przy użyciu promieni podczerwieni. Brzmi ciekawie, prawda?

Natomiast escaperoom, czyli pokój zagadek to propozycja dla grupy przyjaciół, czy rodziny, która uda się do zamkniętego pomieszczenia, a w którym będzie musiała wykazać się wiedzą, intuicją, sprawnością i sprytem, by móc go opuścić. To rozrywka, która integruje i dostarcza wiele zabawy. Jak zorganizować w wakacje czas najmłodszym? Możliwości jest wiele. Po pierwsze, jeśli jeszcze o tym nie pomyśleliśmy, poszukajmy zorganizowanego, dłuższego wypoczynku dla naszych pociech. Jakiego? To już zależy od preferencji naszego dziecka. Od tego, co lubi, w jaki sposób postrzega odpoczynek - możliwości jest naprawdę sporo. Możemy zdecydować się na kolonię, typowy obóz lub obóz sportowy. Co ważne, obozów sportowych jest wiele: są te dedykowane młodym wodniakom, miłośnikom piłki nożnej, tenisa, czy ogólnie sportowych aktywności. Jeżeli zahaczyliśmy już o kwestię miłości do sportów wodnych, to nie zapominajcie też o lokalnie działających wypożyczalniach sprzętu wodnego. Kajaki, sup, deski, czy wodne rowerki pozwolą wszystkim - i młodszym, i starszym - spędzić czas i ciekawie, i aktywnie, a przecież nie ma nic lepszego niż letnie aktywności na wodnych akwenach.

Mamy też inny pomysł. Co powiecie na wspólne spędzenie czasu na łonie natury i to w towarzystwie uroczych alpak? Nie ma chyba nikogo, kto by tych zwierząt nie uwielbiał - są przeurocze! Uwielbiają kontakt z człowiekiem, dając tym samym moc pozytywnych wrażeń. Atrakcją jest nie tylko odwiedzenie ich magicznej zagrody, ale też możliwość zabrania ich na spacer. Ponadto udowodniono, że alpaki mają też zdolności terapeutyczne. Wprawią Was w fantastyczny nastrój, oderwiecie się od szarej rzeczywistości, a przy okazji… zrobicie setki fantastycznych selfie!

Natomiast jeżeli my lubimy sport i nasza pociecha również, to możemy zawsze razem wybrać się np. na rower. Bardzo dobrym pomysłem będzie też wspólne doskonalenie swoich umiejętności w sporcie, z którym trochę mieliśmy do czynienia lub poznania od podszewki czegoś zupełnie nowego. Naszym zdaniem, dobrym pomysłem będzie zapisanie się na lekcje tenisa. Obserwując poczynania na korcie Igi Świątek, aż chce się móc poczuć tę adrenalinę! Osobom, które wolą sport oglądać i lepiej czują się w roli kibiców, podpowiadamy: wybierzcie się na sportowy turniej. Siedząc na trybunach i oglądając zmagania sportowców, zapewnimy sobie ogromne emocje!

Miłośnikom technicznych nowinek i odkrywania tego, co nieznane polecamy wyjście do salonu wirtualnej rzeczywistości. To niesamowite doznania! VR czyli Virtual Reality jest przedstawieniem wirtualnego świata tak, że widziane w nim obiekty sprawiają wrażenie jakby naprawdę były obok nas. W chwili, kiedy zakładamy gogle na oczy, specjalne aplikacje i filmy VR sprawiają, że przenosimy się natychmiast do innego świata. Często do miejsc, które nie są dostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Przykład? W każdej chwili możemy dostać się do przestrzeni kosmicznej, przedzierać się przez gęstą dżunglę lub spacerować nad przepaścią. Mali pasjonaci nauki i eksperymentów z pewnością z wielką chęcią odwiedzą te miejsca, w których nauka zamienia się w zabawę. Wszyscy dobrze wiemy, że właśnie taka forma przekazywania wiedzy jest najlepsza, najprzyjemniejsza i po prostu najskuteczniejsza. Odwiedzenie miejsca, oferującego edukacyjne rozrywki w formie zabawy z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Nie zanudzajmy dzieci w wakacje podręcznikową wiedzą, pokażmy im przyjemniejszą i tę bardziej praktyczną stronę nauki.

Jaki plan na wakacyjny wieczór? Zaszaleć i zabawić się trzeba - choć raz na jakiś czas. Możliwości jest kilka. Często te najpopularniejsze są najlepsze - wyjście do klubu albo do baru zawsze się sprawdza. Jednak! Nie musimy odwiedzać pierwszego lepszego rozrywkowego miejsca na mapie miasta. Poszukajmy lokalu/klubu/dyskoteki/baru, który oferuje coś więcej niż drinki z palemką. Wybierajcie miejsca, które mają ciekawe wnętrza i niepowtarzalny klimat. Poszukajcie też tych, które oferują dodatkowe rozrywki - często rzadko spotykane.

A co z naszymi pupilami? Jedziecie na urlop i nie macie z kim zostawić swojego pupila? Zamiast szukać wśród bliskich kogoś, kto zajmie się zwierzakiem, lepiej skontaktujcie się z hotelem dla zwierząt. To miejsca prowadzone przez profesjonalistów i miłośników zwierząt - możecie być pewni, że wasz pupil spędzi czas w miłym otoczeniu i nie zabraknie mu kontaktu z człowiekiem, ani ruchu.

