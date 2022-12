Wrocławski park Szczytnicki w śniegu. Zobaczcie, jak tam pięknie! [MNÓSTWO ZDJĘĆ] Jarosław Jakubczak

Zima w mieście szczególnie pięknie wygląda w parkach. Zobaczcie, jak w ciągu jednej nocy, po pierwszych opadach śniegu, zmienił się park Szczytnicki we Wrocławiu. Zachęcamy do spaceru, bo o tej porze roku jest tam nie mniej malowniczo niż wiosną i latem. W parkach pracują już służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie. Mostki, na których może być szczególnie ślisko, są już odśnieżane i posypywane piachem. >>> Do olejnych zdjęć można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.