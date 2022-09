Wrocławski Budżet Obywatelski. Na te projekty możesz oddać swój głos – subiektywne TOP 10 Monika Fajge

167 projektów – tyle bierze udział w głosowaniu w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego we Wrocławiu. Które zwyciężą i zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Głosować można do 10 października. 94 to projekty osiedlowe i 73 ponadosiedlowe. Najwięcej projektów zostało zgłoszonych w kategorii zieleń/rekreacja – 66. W tym roku wrocławski ratusz przeznaczył na WBO 30 milionów złotych. Subiektywny przegląd projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Sprawdź nasze TOP 10. Kliknij w GALERIĘ, a potem poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.