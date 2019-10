Wrocławianin zajął 8. miejsce na Ironman Barcelona 2019 i ustanowił rekord Polski

Robert Wilkowiecki w swoim debiucie na tego typu zawodach pokonał trasę w zaledwie 8 godzin 6 minut i 45 sekund! Jego rezultat to nowy Rekord Polski na tym dystansie! Poprzedni należał do Roberta Karasia i wynosił 8:13:42, a drugi wynik w historii, który również na trasie Ironman Barcelona ustanowił olimpijczyk z Pekinu, Marek Jaskółka - wynosił 8:14:37

- Tak naprawdę to zupełnie nie wiedziałem czego się spodziewać przed tym startem. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, ale nigdy nie pokonałem takiego dystansu jednego dnia, a już zwłaszcza na zawodach. Wykonałem przyzwoite pływanie, starałem po prostu trzymać się za innymi zawodnikami w miarę blisko czołówki. Na początku roweru miałem mały problem z butem, ale szybko udało się to opanować i mogłem znaleźć odpowiedni rytm. Na bieganiu zdecydowanie za szybko rozpocząłem pierwszą pętlę. Zapłaciłem za to na drugiej, ale przełamałem kryzys i z powrotem wróciłem do wysokiego tempa na ostatniej rundzie. Motywowali mnie kolejni mijani rywale i wsparcie moich kibiców - mówił po wyścigu Robert Wilkowiecki. - Bardzo cieszę się, że udało się osiągnąć dobry wynik. Rekord Polski daje również okazję do satysfakcji, ale szczerze mówiąc chce zbliżać się do światowej czołówki i ścigać się z najlepszymi zawodnikami na świecie.

37. miejsce w stawce Ironman Barcelona na koniec sezonu zajął Maciej Chmura (GVT BMC Triathlon Team), który stracił szanse na dobry wynik po problemach już na początku biegania.