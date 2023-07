IronMan w Miliczu. Najdłuższy triathlon na świecie i bicie rekordu Guinnessa w Dolinie Baryczy! FILM, ZDJĘCIA

Adrian Kostera będzie bił rekord Guinessa w Miliczu i Dolinie Baryczy

Damian Kostera chce przejechać na rowerze wokół Stawów Milickich 40 000 km!

365triathlon „Najdłuższy Triathlon” i dystans dłuższy od równika: 40170 km

Dla Adriana Kostery to będzie największe sportowe wyzwane w karierze. To będzie także najdłuższe wydarzenie sportowe na świecie. Thriatlon Adriana Kostery będzie trwał 365 dni!

Pierwsza część wyzwania 365 Triathlon Adriana Kostery odbywa się w Zalewie Stradomia koło Sycowa. Zdaniem Kostery, to miejsce idealne do pływania na otwartej wodzie. Pętla, która została przygotowana do wyzwania, jest blisko brzegu, co pozwala skrócić dystans między zawodnikiem i kibicami.